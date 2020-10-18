Погода в Карпатах: на горе Пип Иван выпал снег

Высокогорья Карпат покрыто снегом, а температура на горе Пип Иван по состоянию на утро 18 октября опустилась ниже нуля.

Черногорский горный поисково-спасательный пост отмечает, что сейчас на горе Пип Иван облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 3-5 м/с.

При этом температура воздуха опустилась до -2°С.

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Снег в Карпатах

14 октября в Карпатах выпал первый снег, а это значит, что похолодание придут очень скоро.

Снегопады спровоцировал активный антициклон: всего выпало 5 см снега.

Температура воздуха на снеголавинные станциях опустилась почти до -2° градусов.