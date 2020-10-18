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Факти / Світ

-2°С та заметіль: у Карпатах випав сніг

Високогір’я Карпат вкрите снігом, а температура на горі Пип Іван станом на ранок 18 жовтня опустилася нижче нуля.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост зазначає, що зараз на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-західний 3-5 м/с.

При цьому температура повітря опустилася до -2°С.

Погода у Карпатах: на горі Піп Іван випав сніг

Читайте: Похолодання в Україні: коли нагрянуть перші заморозки

Сніг у Карпатах

14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що похолодання прийдуть уже незабаром.

Снігопади спричинив активний антициклон: загалом випало 5 см снігу.

Температура повітря на сніголавинних станціях опустилася майже до -2° градусів.

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