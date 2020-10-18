Словакия протестует на Covid-19 всех жителей страны

Бесплатное тестирование на Covid-19 всех жителей сделают в Словакии.
Власти Словакии закупили 13 млн тестов на Covid-19, сообщает местное издание Dennikn.
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Тестирование проводить в два этапа:
- первый этап будет проходить в течение двух недель во время выходных;
- второй этап будет проходить в следующие две недели.
В Словакии проживает 5,4 млн человек.
По словам премьер-министра Игоря Матовича, закупка тестов проходила тайно. Все из-за опыта первой волны пандемии, когда часть заказанных защитных средств и тестов не довезли в Словакию.
— Это будет операция, которой Словакия еще не знала, и я думаю, что ни одна другая страна такого не сделает, — сказал глава словацкого правительства.
В Словакии от коронавирусу умерло 88 человек, всего подтверждено 29 тыс. случаев.
Отель для больных Covid-19
В Праге открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.
Четырехзвездочный отель расположен в центре города и принадлежит сети Czech Inn Hotels.
Он рассчитан на людей, которые в путешествии узнали о том, что больны.
Источник: Dennikn