Словакия протестует на Covid-19 всех жителей страны

Бесплатное тестирование на Covid-19 всех жителей сделают в Словакии.

Власти Словакии закупили 13 млн тестов на Covid-19, сообщает местное издание Dennikn.

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Тестирование проводить в два этапа:

первый этап будет проходить в течение двух недель во время выходных;

второй этап будет проходить в следующие две недели.

В Словакии проживает 5,4 млн человек.

По словам премьер-министра Игоря Матовича, закупка тестов проходила тайно. Все из-за опыта первой волны пандемии, когда часть заказанных защитных средств и тестов не довезли в Словакию.

— Это будет операция, которой Словакия еще не знала, и я думаю, что ни одна другая страна такого не сделает, — сказал глава словацкого правительства.

В Словакии от коронавирусу умерло 88 человек, всего подтверждено 29 тыс. случаев.

Отель для больных Covid-19

В Праге открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.

Четырехзвездочный отель расположен в центре города и принадлежит сети Czech Inn Hotels.

Он рассчитан на людей, которые в путешествии узнали о том, что больны.

Источник: Dennikn