Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни

Безкоштовне тестування на Covid-19 всіх жителів зроблять в Словаччині.

Влада Словаччини закупили 13 млн тестів на Covid-19, повідомляє місцеве видання Dennikn.

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Тестування проводитимуть у два етапи:

перший етап проходитиме протягом двох тижнів під час вихідних;

другий етап проходитиме у наступні два тижні.

У Словаччині мешкає 5,4 млн осіб.

За словами прем’єр-міністра Ігоря Матовича, закупівля тестів відбувалася таємно через досвід першої хвилі пандемії, коли частина замовлених захисних засобів або тестів не довезли до Словаччини.

– Це буде операція, якою Словаччина ще не знала, і я думаю, що жодна інша країна такого не зробить, – сказав глава словацького уряду.

У Словаччині від коронавірусів померло 88 осіб, всього підтверджено 29 тис. випадків.

Готель для хворих на Covid-19

У Празі відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.

Чотиризірковий готель розташований у центрі міста та належить мережі Czech Inn Hotels.

Він розрахований на людей, які у подорожі довідалися про те, що хворі.

Джерело: Dennikn