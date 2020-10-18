Елизавета II помиловала убийцу, остановившего теракт в Лондоне

Британская королева Елизавета II помиловал убийцу Стивена Геллента, который остановил теракт на Лондонском мосту в 2019 году.

Стивен Геллент отбывал наказание за убийство пожарного, но в день теракта заключенных отпустили для проведения массового мероприятия.

Там мужчина и заметил странное скопление людей на Лондонском мосту: 28-летний террорист Усман Хан был вооружен ножом и имел муляж взрывчатки на себе, тогда он убил двух человек, еще троих — ранил.

Террориста остановили случайные прохожие, среди которых и был Стивен Геллент — он нанес нападающему смертельный удар.

Королева Великобритании по совету правительства воспользовалась возможностью помилования. Как отметили в британском Минюсте, действия Гелента на Лондонском мосту были “исключительно смелыми”.

Для Стивена Геллента помиловании означает освобождение из тюрьмы на десять лет раньше.

Теракт в пригороде Парижа

Вечером 16 октября боевик-исламист со словами Аллах Акбар отрезал голову учителю истории. Инцидент произошел неподалеку местной школы.

Правоохранители ликвидировали боевика: им оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве.

Причиной теракта стало то, что учитель на одном из уроков устроил показ карикатур на исламского пророка Мухаммеда в рамках курса гражданского образования и свободы слова.