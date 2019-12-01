ИГИЛ взяла ответственность за теракт на мосту в Лондоне

Террористическая группировка Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне, что произошел в пятницу.

Тогда мужчина атаковал прохожих на Лондонском мосту. Пострадали пять человек. Двое умерли в больнице.

Полиции удалось установить личность нападавшего. 28-летний экстремист уже совершал теракты, в 2012 году был осужден.

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В прошлом году его выпустили из тюрьмы. Он носил электронный датчик, поэтому правоохранители следили за ним. Теперь выясняют, имел ли нападающий сообщников.

Как сообщалось, Хан нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте. Преступник был застрелен полицейскими.

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