Єлизавета II помилувала вбивцю, який зупинив теракт в Лондоні

Британська королева Єлизавета II помилувала вбивцю Стівена Геллента, який зупинив теракт на Лондонському мосту у 2019 році.

Стівен Геллент відбував покарання за вбивство пожежника, але в день теракту в’язнів відпустили для проведення масового заходу.

Саме там чоловік і помітив дивне скупчення людей на Лондонському мосту: 28-річний терорист Усман Хан був озброєний ножем та мав муляж вибухівки на собі, тоді він вбив двох людей, ще трьох – поранив.

Терориста зупинили випадкові перехожі, серед яких і був Стівен Геллент – він наніс нападнику смертельний удар.

Королева Британії за порадою уряду скористалася можливістю помилування. Як зазначили у британському Мін’юсті, дії Гелента на Лондонському мосту були “винятково сміливими”.

Для Стівена Геллента помилування означає звільнення з в’язниці на десять років раніше.

Теракт у передмісті Парижа

Ввечері 16 жовтня бойовик-ісламіст зі словами Аллах Акбар відрізав голову вчителеві історії. Інцидент стався неподалік місцевої школи.

Правоохоронці ліквідували бойовика: ним виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві.

Причиною теракту стало те, що вчитель на одному з уроків влаштував показ карикатур на ісламського пророка Мухаммеда в рамках курсу громадянської освіти та свободи слова.