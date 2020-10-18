Єлизавета II помилувала вбивцю, який зупинив теракт в Лондоні

Британська королева Єлизавета II помилувала вбивцю Стівена Геллента, який зупинив теракт на Лондонському мосту у 2019 році.
Стівен Геллент відбував покарання за вбивство пожежника, але в день теракту в’язнів відпустили для проведення масового заходу.
Саме там чоловік і помітив дивне скупчення людей на Лондонському мосту: 28-річний терорист Усман Хан був озброєний ножем та мав муляж вибухівки на собі, тоді він вбив двох людей, ще трьох – поранив.
Терориста зупинили випадкові перехожі, серед яких і був Стівен Геллент – він наніс нападнику смертельний удар.
Королева Британії за порадою уряду скористалася можливістю помилування. Як зазначили у британському Мін’юсті, дії Гелента на Лондонському мосту були “винятково сміливими”.
Для Стівена Геллента помилування означає звільнення з в’язниці на десять років раніше.
Теракт у передмісті Парижа
Ввечері 16 жовтня бойовик-ісламіст зі словами Аллах Акбар відрізав голову вчителеві історії. Інцидент стався неподалік місцевої школи.
Правоохоронці ліквідували бойовика: ним виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві.
Причиною теракту стало те, що вчитель на одному з уроків влаштував показ карикатур на ісламського пророка Мухаммеда в рамках курсу громадянської освіти та свободи слова.