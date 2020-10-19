Из-за ежедневных антирекордов коронавируса в Италии ужесточают карантин.

В стране рекомендуют запретить посещение популярных улиц и площадей после 21.00. Кроме того, призывают закрыть развлекательные заведения в вечернее и ночное время.

По новым правилам, за одним столом в ресторанах и барах не могут размещаться более шести человек. Заведения, где нет сидячих мест, будут закрываться после 18.00.

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Изменения затронут и работу образовательных учреждений. Старшеклассников, кроме учеников выпускных классов, переводят на дистанционное обучение. Университеты будут самостоятельно принимать решение об удаленке.

Карантин в Европе

С середины октября европейские страны одна за другой начали ужесточать карантинные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об возобновлении действия ограничений сообщили во Франции, Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии.

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Источник: Corriere della Sera