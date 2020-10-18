400 евро за поцелуй: в Италии оштрафовали влюбленных без масок

Итальянская полиция оштрафовала 40-летнего мужчину и его девушку за поцелуй возле ресторана в Милане. Влюбленные были без масок.

Сумма штрафа составила 400 евро: с осени ношение медицинских масок является обязательным карантинным ограничениям, которое действует по всей территории Италии.

Выяснилось, что пара помолвлена ​​уже почти три года. Избежать штрафа им не удалось из-за разных адресов прописки.

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Согласно законодательству Италии, людям разрешено находиться на улице без масок, если это члены одной семьи, а рядом нет посторонних лиц.

Поскольку пара утверждает, что во время поцелуя вокруг никого не было, вероятно, их заметили с помощью дрона.

Масочный скандал в киевском аэропорту

В конце сентября супружескую пару вывели из самолета из-за отказа надеть маски.

Скандал произошел на авиарейсе Киев-Анталия. Из-за грубого поведения супругов он задержался на час.