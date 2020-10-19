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Факти / Світ

Популярні місця та школи: в Італії посилюють карантин через Covid-19

Через щоденні антирекорди коронавірусу в Італії посилюють карантин.

У країні рекомендують заборонити відвідування популярних вулиць та площ після 21.00. Крім того, закликають зачинити розважальні заклади у вечірній і нічний час.

За новими правилами, за одним столом у ресторанах і барах не можуть розміщуватися понад шість осіб. Заклади, де немає сидячих місць, зачинятимуться після 18.00.

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Зміни торкнуться і роботи освітніх закладів. Старшокласників, крім учнів випускних класів, переводять на дистанційне навчання. Університети самостійно ухвалюватимуть рішення щодо дистанційки.

Карантин у Європі

З середини жовтня європейські країни одна за одною почали посилювати карантинні заходи через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про відновлення дії обмежень повідомили у Франції, Німеччині, Іспанії, Бельгії, Швейцарії.

Детальніше про посилення карантину у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Corriere della Sera

Фото: Dreamstime

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