Через щоденні антирекорди коронавірусу в Італії посилюють карантин.
У країні рекомендують заборонити відвідування популярних вулиць та площ після 21.00. Крім того, закликають зачинити розважальні заклади у вечірній і нічний час.
За новими правилами, за одним столом у ресторанах і барах не можуть розміщуватися понад шість осіб. Заклади, де немає сидячих місць, зачинятимуться після 18.00.
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Зміни торкнуться і роботи освітніх закладів. Старшокласників, крім учнів випускних класів, переводять на дистанційне навчання. Університети самостійно ухвалюватимуть рішення щодо дистанційки.
Карантин у Європі
З середини жовтня європейські країни одна за одною почали посилювати карантинні заходи через погіршення ситуації з коронавірусом.
Про відновлення дії обмежень повідомили у Франції, Німеччині, Іспанії, Бельгії, Швейцарії.
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Джерело: Corriere della Sera