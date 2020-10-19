В Уэльсе объявили 17-дневный карантин, чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19.

Карантин в стране начнется с 18.00 23 октября до 00.01 9 ноября.

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— Мы приняли непростое решение — ввести карантин уже с пятницы, — сказал первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Карантин максимально ограничит социальную активность, как это было в марте во время первой волны коронавируса.

Будут закрыты развлекательные и общественные заведения, предприятия сферы услуг, библиотеки и торговые организации.

Карантин совпадает с каникулами в школах, поэтому они также будут закрыты.

Всего в Великобритании за время пандемии заболело более 722 тыс. человек. 43 тыс. — умерли.

Более 40 млн больных: коронавирус в мире

По состоянию на 19 октября в мире более 40 млн больных коронавирусом.

От болезни умерло 1,1 млн человек. Выздоровело 30,1 млн.

Самые высокие показатели по заболеваемости в США (больше 8 млн), Индии (7,5 млн) и Бразилии (больше 5 млн).