В Уэльсе объявили 17-дневный карантин, чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19.
Карантин в стране начнется с 18.00 23 октября до 00.01 9 ноября.
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— Мы приняли непростое решение — ввести карантин уже с пятницы, — сказал первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.
Карантин максимально ограничит социальную активность, как это было в марте во время первой волны коронавируса.
Будут закрыты развлекательные и общественные заведения, предприятия сферы услуг, библиотеки и торговые организации.
Карантин совпадает с каникулами в школах, поэтому они также будут закрыты.
Всего в Великобритании за время пандемии заболело более 722 тыс. человек. 43 тыс. — умерли.
Более 40 млн больных: коронавирус в мире
По состоянию на 19 октября в мире более 40 млн больных коронавирусом.
От болезни умерло 1,1 млн человек. Выздоровело 30,1 млн.
Самые высокие показатели по заболеваемости в США (больше 8 млн), Индии (7,5 млн) и Бразилии (больше 5 млн).