В Уельсі оголосили про 17-денний карантин, аби зменшити захворюваність на Covid-19.

Карантин в країні почнеться з 18.00 23 жовтня до 00.01 09 листопада.

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– Ми ухвалили непросте рішення – ввести карантин вже з п’ятниці, – сказав перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд.

Карантин максимально обмежить соціальну активність, як це було в березні під час першої хвилі коронавірусу.

Будуть закриті розважальні та громадські заклади, підприємства сфери послуг, бібліотеки і торгові організації.

Карантин збігається з канікулами, тому школи теж будуть закриті.

Всього у Великій Британії за час пандемії захворіло більше 722 тис. людей. 43 тис. – померли.

Понад 40 млн хворих: коронавірус у світі

Станом на 19 жовтня у світі понад 40 млн хворих на коронавірус.

Від хвороби померло 1,1 млн осіб. Одужало 30,1 млн.

Найвищі показники по захворюваності у США (більше 8 млн), Індії (7,5 млн) та Бразилії (більше 5 млн).