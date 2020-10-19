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Факти / Світ

Вбивство вчителя під Парижем: Франція висилає понад 200 потенційних екстремістів

Влада Франції має намір вислати з країни 231 потенційного екстреміста після вбивства під вчителя ліцею.

Відповідне доручення місцевій владі надіслав глава французького МВС Жеральд Дарманен.

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180 осіб, яких планують вислати, перебувають у в’язницях, решту затримають найближчим часом.

Вбивство вчителя під Парижем

Ввечері 16 жовтня у передмісті Парижа біля школи виявили тіло чоловіка без голови.

Після приїзду поліції з’ясувалося, що нападник залишився на місці вбивства. Правоохоронці у відповідь на погрози ножем застрелили зловмисника.

Свідки вбивства чули, як вбивця кричав Аллах Акбар. Жертвою терориста став шкільний вчитель.

Джерело: The Mercury News

Фото: Dreamstime

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