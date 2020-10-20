В Париже полиция закрыла мечеть из-за поста в Facebook

Из-за теракта в Париже, когда беженец отрезал голову учителю истории, министр внутренних дел Франции распорядился закрыть одну из местных мечетей.

На странице мечети в Facebook на днях было обнародовано видео с оскорблениями в адрес убитого учителя.

— Мечеть должна закрыться немедленно, сегодня же власти города подпишет свой запрет, — заявил министр Жеральд Дарманен.

Публикация страницы мечети “обьясняла причину убийства” 47-летнего историка: оказывается, из-за показа карикатур на пророка Мухаммеда его нужно было “запугать”.

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На днях по делу теракта был задержан имам этой же мечети, сейчас он является одним из фигурантов расследования.

Теракт в пригороде Парижа

В пригороде Парижа 16 октября террорист обезглавил учителя истории и географии, который на уроках свободы слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полиции сразу по прибытии удалось ликвидировать боевика: им оказался 18-летний беженец чеченской национальности, который родился в Москве.