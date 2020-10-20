У Парижі поліція закрила мечеть через пост у Facebook

Через теракт у Парижі, коли біженець відрізав голову вчителеві історії, міністр внутрішніх справ Франції розпорядився закрити одну із місцевих мечетей.
На сторінці мечеті у Facebook днями було оприлюднено відео з образами на адресу вбитого вчителя.
– Мечеть має закритися негайно, сьогодні ж влада міста підпише свою заборону, – заявив міністр Жеральд Дарманен.
Публікація сторінки мечеті “пояснювала причину вбивства” 47-річного історика: виявляється, через показ карикатур на пророка Мухаммеда його потрібно було “залякати”.
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Днями у справі теракту було затримано імама цієї ж мечеті, зараз він є одним із фігурантів розслідування.
Теракт у передмісті Парижа
У передмісті Парижа 16 жовтня терорист обезголовив вчителя історії та географії, який на уроках свободи слова демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда.
Поліції одразу після прибуття вдалося ліквідувати бойовика: ним виявився 18-річний біженець чеченської національності, який народився у Москві.