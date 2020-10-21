У столиці та ще кількох містах Польщі, а також в одному з регіонів Італії відмовилися від традиційних гулянь на Новий рік. Причина одна – епідемія коронавірусу.

Влада у Варшаві, Гданську, Гдині, Познані та Ченстохові пояснила таке рішення також тим, що святкування вимагає фінансових витрат, а пандемія завдала серйозної шкоди економіці.

В італійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже скасували різдвяні ярмарки. Там розуміють, що збитки можуть сягнути десятків мільйонів євро, але обмеження контактів необхідне для безпеки людей.

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Карантин у Чехії

На коронавірус у Чехії за останню добу захворіла рекордна кількість людей – 11 984.

У зв’язку з цим уряд країни вирішив закрити всі магазини і малий бізнес, окрім магазинів продовольчих товарів і аптек.

Джерело: Gazeta Wyborcza, The Local