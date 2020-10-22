Хотели убить, не вышло: Навальный ответил Путину о “помощи” после отравления

Президент России Владимир Путин заявил, что он лично вмешался, чтобы обеспечить транспортировку критика Кремля Алексея Навального для лечения в Германию.

Выступая на заседании дискуссионного клуба Валдай, Путин заявил, что просил Генеральную прокуратуру России разрешить Навальному покинуть страну после обращения жены оппозиционного политика.

— Против него были ограничения на выезд в связи с судебным расследованием и уголовным делом (против Навального. – Ред.). Но я все же попросил Генеральную прокуратуру разрешить это, и он улетел, — сказал Путин.

Российский президент добавил, что, если бы кто-то в России хотел отравить Навального, Москва не разрешила бы его доставить в Берлин для лечения.

Ответ Навального Путину

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Путин повторил ранее озвученные слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, но не верит им.

— Хотели убить, не вышло, столкнулись с огромным давлением, выждали 48 часов и тогда только выпустили, — написал Навальный и напомнил, что российские власти уволили главного судмедэксперта России, “который, видимо, сказал, что немцы по прошествии 48 часов ничего найти не смогут”.

Также Навальный раскритиковал слова Путина о том, что до сих пор не установлено, был ли он отравлен Новичком.

Читайте: Отравление Навального: оппозиционер прокомментировал молчание Трампа

Отравление Навального

44-летнему Навальному стало плохо во время полета 20 августа, после чего он впал в кому и через некоторое время был доставлен на лечение в Берлин.

Немецкие власти заявили, что в образцах крови оппозиционера были найдены следы нервно-паралитического агента Новичок.

ЕС и Великобритания на прошлой неделе ввели санкции против российских чиновников, близких к Путину, в качестве наказания за отравление Навального.