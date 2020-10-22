Хотіли вбити, не вийшло: Навальний відповів Путіну про “допомогу” після отруєння

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він особисто втрутився, щоб забезпечити транспортування критика Кремля Олексія Навального для лікування до Німеччини.

Виступаючи на засіданні дискусійного клубу Валдай, Путін заявив, що просив Генеральну прокуратуру Росії дозволити Навальному залишити країну після звернення дружини опозиційного політика.

– Проти нього були обмеження на виїзд у зв’язку з судовим розслідуванням і кримінальною справою (проти Навального. – Ред.). Але я все ж попросив Генеральну прокуратуру дозволити це, і він полетів, – сказав Путін.

Російський президент додав, що, якщо б хтось у Росії хотів отруїти Навального, Москва не дозволила б його доставити до Берліна для лікування.

Відповідь Навального Путіну

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що Путін повторив раніше озвучені слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, але не вірить їм.

– Хотіли вбити, не вийшло, зіткнулися з величезним тиском, почекали 48 годин і тоді тільки випустили, – написав Навальний і нагадав, що російська влада звільнила головного судмедексперта Росії, “який, мабуть, сказав, що німці після 48 годин нічого знайти не зможуть”.

Також Навальний розкритикував слова Путіна про те, що до цього часу не встановлено, чи він був отруєний Новачком.

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Отруєння Навального

44-річному Навальному стало зле під час польоту 20 серпня, після чого він впав у кому і через деякий час був доставлений на лікування до Берліна.

Німецька влада заявила, що у зразках крові опозиціонера були знайдені сліди нервово-паралітичного агента Новачок.

ЄС і Велика Британія минулого тижня ввели санкції проти російських чиновників, близьких до Путіна, як покарання за отруєння Навального.