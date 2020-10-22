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Факты / Мир

Комендантский час и маски на улицах: Греция усиливает карантин

За последний день в Греции зафиксировали 882 новых случая коронавируса — это рекорд с начала пандемии. Поэтому правительство объявило о введении новых карантинных ограничений.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в видеообращении сообщил, что с 6.00 субботы, 24 октября, запрещено выходить на улицу без масок.

А в регионах, где больше всего новых больных Covid-19, на ночное время вводится комендантский час — с 00.30 до 5.00.

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Коронавирус в мире 22 октября

На коронавирус в мире за последние сутки заболели почти 400 тыс. человек, в в целом зафиксировано 41 148 042 случая.

Среди них умер от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.

Наибольшее количество больных обнаружили в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.

Фото: Pixabay

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