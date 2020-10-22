За последний день в Греции зафиксировали 882 новых случая коронавируса — это рекорд с начала пандемии. Поэтому правительство объявило о введении новых карантинных ограничений.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в видеообращении сообщил, что с 6.00 субботы, 24 октября, запрещено выходить на улицу без масок.

А в регионах, где больше всего новых больных Covid-19, на ночное время вводится комендантский час — с 00.30 до 5.00.

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Live | Καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε επιθετική έξαρση, οφείλω να παρουσιάσω την κατάσταση με απόλυτη ειλικρίνεια, να επισημάνω τους κινδύνους αλλά και να δείξω το δρόμο της άμυνας που πρέπει να ακολουθήσουμε. https://t.co/b76tfyFmz0 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 22, 2020

Коронавирус в мире 22 октября

На коронавирус в мире за последние сутки заболели почти 400 тыс. человек, в в целом зафиксировано 41 148 042 случая.

Среди них умер от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.

Наибольшее количество больных обнаружили в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.