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Факти / Світ

Комендантська година і маски на вулицях: Греція посилює карантин

За останній день у Греції зафіксували 882 нових випадки коронавірусу – це рекорд з початку пандемії. Тому уряд оголосив про введення нових карантинних обмежень.

Прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс у відеозверненні повідомив, що з 6.00 суботи, 24 жовтня, заборонено виходити на вулицю без масок.

А у регіонах, де найбільше нових хворих на Covid-19, на нічний час вводиться комендантська година – з 00.30 до 5.00.

Читайте: Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни

 

Коронавірус у світі 22 жовтня

На коронавірус у світі за останню добу захворіли майже 400 тис. людей, а загалом зафіксовано 41 148 042 випадки.

Серед них помер від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.

Найбільшу кількість хворих виявили у США, Індії, Бразилії, Росії та Аргентині.

Фото: Pixabay

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