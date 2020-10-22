За останній день у Греції зафіксували 882 нових випадки коронавірусу – це рекорд з початку пандемії. Тому уряд оголосив про введення нових карантинних обмежень.

Прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс у відеозверненні повідомив, що з 6.00 суботи, 24 жовтня, заборонено виходити на вулицю без масок.

А у регіонах, де найбільше нових хворих на Covid-19, на нічний час вводиться комендантська година – з 00.30 до 5.00.

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Live | Καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε επιθετική έξαρση, οφείλω να παρουσιάσω την κατάσταση με απόλυτη ειλικρίνεια, να επισημάνω τους κινδύνους αλλά και να δείξω το δρόμο της άμυνας που πρέπει να ακολουθήσουμε. https://t.co/b76tfyFmz0 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 22, 2020

Коронавірус у світі 22 жовтня

На коронавірус у світі за останню добу захворіли майже 400 тис. людей, а загалом зафіксовано 41 148 042 випадки.

Серед них помер від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 28 032 357 – одужали.

Найбільшу кількість хворих виявили у США, Індії, Бразилії, Росії та Аргентині.