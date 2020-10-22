Умерший участник испытаний из Бразилии не получал вакцину против Covid-19 — Bloomberg

28-летний бразилец, который умер от коронавируса при испытании вакцины компании AstraZeneca, не принимал препарат.

Ему выдали плацебо, сообщил Bloomberg.

Согласно стандартам исследования, половина волонтеров получают дозу вакцины, а вторая половина — плацебо.

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Компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину вместе с Оксфордским университетом, заявила, что не может комментировать ситуацию из-за правил клинических испытаний.

Орган здравоохранения Бразилии Anvisa заявил, что проведет судебное разбирательство. Но они рекомендуют продолжать исследования, заявил руководитель коммуникаций Оксфордского университета Стивен Роуз.

Смерть добровольца

В Бразилии умер 28-летний волонтер, который участвовал в испытаниях вакцины против коронавируса.

Смерть мужчины наступила “в результате осложнений от Covid-19”.

Исследовательский институт Д’Ор, который проводит тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе исследований препарата.