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Померлий учасник випробувань з Бразилії не отримував вакцину проти Covid-19 – Bloomberg

28-річний бразилець, який помер від коронавірусу під час випробування вакцини компанії AstraZeneca, не приймав препарат.

Йому видали плацебо, повідомив Bloomberg.

Згідно з стандартами дослідження, половина волонтерів отримують дозу вакцини, а друга половина – плацебо.

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Компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину разом з Оксфордським університетом, заявила, що не може коментувати ситуацію через правила клінічних випробувань.

Орган охорони здоров’я Бразилії Anvisa заявив, що проведе судовий розгляд. Але вони рекомендують продовжувати дослідження, заявив керівник комунікацій Оксфордського університету Стівен Роуз.

Смерть добровольця

У Бразилії помер 28-річний волонтер, який брав участь у випробуваннях вакцини проти коронавірусу.

Смерть чоловіка настала ”внаслідок ускладнень від Covid-19”.

Дослідницький інститут Д’Ор, який проводить тестування в Ріо-де-Жанейро, уточнив, що у Бразилії 8 тис. осіб беруть участь у міжнародній програмі досліджень препарату.

Джерело: Bloomberg

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