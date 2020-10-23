Непал закрывает доступ к Эвересту

Непал закрывает доступ к самой высокой вершине мира. В поселке Намче-Базар, расположенного у подножия горы Эверест, обнаружили вспышку коронавируса.

В Намче-Базар зафиксировали первый случай заражения Covid-19.

Рейсы в район Эвереста приостановлены до дальнейшего уведомления властей.

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23 октября до поселка отправили группу врачей, которые займутся сбором образцов для тестирования на коронавирус.

Эверест — высочайшая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848,43 м.

Китай запретил подъем на гору еще в апреле.

Карантин в Непале

Эверест уже закрывали на карантин на месяц весной.

Непал зарабатывает $4 млн в год на разрешениях для альпинистов, которые хотят подняться на гору. Это основной источник дохода для высокогорной страны.

Источник: The Himalayan