Непал закриває доступ до Евересту

Непал закриває доступ до найвищої гори світу. У селищі Намче-Базар, яке розташоване біля підніжжя гори Еверест, виявили спалах коронавірусу.

У Намче-Базар зафіксували перший випадок зараження Covid-19.

Рейси до району Евересту припинені до подальшого повідомлення влади.

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23 жовтня до селища відправили групу лікарів, які займуться збором зразків для тестування на коронавірус.

Еверест – найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,43 м.

Китай заборонив підйом на гору ще у квітні.

Карантин у Непалі

Еверест уже закривали на карантин на місяць навесні.

Непал заробляє $4 млн у рік на дозволах для альпіністів, які хочуть піднятись на гору. Це основне джерело доходу для високогірної країни.

Джерело: The Himalayan