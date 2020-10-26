ЕС разрабатывает второй пакет санкций против Лукашенко

В ЕС готовят новые санкции против Александра Лукашенко.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил на брифинге 26 октября, что сейчас работа над этим продолжается, а в Совете ЕС рассматривают второй санкционный пакет.

— Как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и оглашены, — сказал состоянии.

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Кроме того, он подчеркнул, что действующая власть Беларуси отказывается идти на диалог с оппозиционными лидерами, а в Брюсселе очень внимательно следят за протестами и их развитием событий.

26 октября в Беларуси начались забастовки. Лидер оппозиции Светлана Тихановська заявила, что срок народного ультиматума Александру Лукашенко вышел. Позже в Минске силовики разогнали студенческий протест.

Санкций против Лукашенко

12 октября ЕС согласовал введение первых санкций против Александра Лукашенко.

Инициатором такого решения стал глава МИД Германии Хайко Маас. Одним из ключевых факторов принятия такого решения стала тайная инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября в Минске.