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Факты / Мир

В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

На встрече министров иностранных дел стран ЕС 12 октября было согласовано введение санкций против Александра Лукашенко.

В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Инициатором такого решения стал глава МИД Германии Хайко Маас.

По предварительной информации, одним из ключевых факторов принятия такого решения стала тайная инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября в Минске.

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Официальная позиция относительно включения Лукашенко в санкционных списков будет озвучена на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября.

Процедура установления санкций де факто займет от нескольких недель до нескольких месяцев: после подготовки новой редакции ее нужно будет утвердить в Совете ЕС.

Угроза санкций ЕС станет реальностью

О готовности к обсуждению санкций против Александра Лукашенко в ЕС заявили еще 9 октября.

Попытки ЕС выйти на прямой диалог с Лукашенко закончились неудачей: вместо Светлана Тихановская за последний месяц провела ряд встреч с европейскими политиками, в частности, с Ангелой Меркель.

Дипломаты ЕС также хотят рассмотреть возможность усиления экономической поддержку Беларуси, если в стране состоятся демократические перемены.

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