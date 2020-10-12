В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

На встрече министров иностранных дел стран ЕС 12 октября было согласовано введение санкций против Александра Лукашенко.

Инициатором такого решения стал глава МИД Германии Хайко Маас.

По предварительной информации, одним из ключевых факторов принятия такого решения стала тайная инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября в Минске.

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Официальная позиция относительно включения Лукашенко в санкционных списков будет озвучена на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября.

Процедура установления санкций де факто займет от нескольких недель до нескольких месяцев: после подготовки новой редакции ее нужно будет утвердить в Совете ЕС.

Угроза санкций ЕС станет реальностью

О готовности к обсуждению санкций против Александра Лукашенко в ЕС заявили еще 9 октября.

Попытки ЕС выйти на прямой диалог с Лукашенко закончились неудачей: вместо Светлана Тихановская за последний месяц провела ряд встреч с европейскими политиками, в частности, с Ангелой Меркель.

Дипломаты ЕС также хотят рассмотреть возможность усиления экономической поддержку Беларуси, если в стране состоятся демократические перемены.