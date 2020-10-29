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Факти / Світ

Через Covid-19 в Іспанії продовжили дію обмежень до травня 2021 року

Через напружену ситуацію з коронавірусом в Іспанії продовжили дію обмежувальних заходів до 9 травня 2021 року.

Рішення, яке раніше ухвалив уряд, підтримав іспанський парламент.

Однак заходи можуть послабити і раніше. Прем’єр-міністр країни Педро Санчес має звітувати про епідситуацію кожні два місяці.

Читайте: В Іспанії почали масово тестувати на коронавірус через збільшення кількості хворих

В Іспанії запровадили надзвичайний стан минулого тижня. Вона стала першою європейською країною, де було зафіксовано понад 1 млн хворих на коронавірус.

Карантин у Європі

У жовтні європейські країни одна за одною почали посилювати карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про ухвалення такого рішення заявила влада Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, Болгарії, Чехії, Словаччини, Польщі, Швейцарії.

Детальніше про карантин у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RTVE

Фото: Pixabay

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