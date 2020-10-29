Через напружену ситуацію з коронавірусом в Іспанії продовжили дію обмежувальних заходів до 9 травня 2021 року.
Рішення, яке раніше ухвалив уряд, підтримав іспанський парламент.
Однак заходи можуть послабити і раніше. Прем’єр-міністр країни Педро Санчес має звітувати про епідситуацію кожні два місяці.
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В Іспанії запровадили надзвичайний стан минулого тижня. Вона стала першою європейською країною, де було зафіксовано понад 1 млн хворих на коронавірус.
Карантин у Європі
У жовтні європейські країни одна за одною почали посилювати карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.
Про ухвалення такого рішення заявила влада Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, Болгарії, Чехії, Словаччини, Польщі, Швейцарії.
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Джерело: RTVE