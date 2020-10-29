Полиция Ниццы задержала мужчину, который совершил теракт. Он напал с ножом на людей у храма на авеню Жана Медсана. Трое человек погибли, есть несколько раненых.
О задержании злоумышленника сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в социальных сетях. Детальной информации о личности мужчины нет.
Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1
— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020
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Эстрози утверждает, что полиция задержала нападавшего. Во время операции он сопротивлялся вследствие чего, получил ранения. Сейчас он находится в больнице. Момент задержания прохожие смогли снять на видео.
Нападение на людей в храме будет расследовать Управление по борьбе с терроризмом. На месте теракта находятся пожарные, полиция и скорая помощь.
В Ницце мужчина с ножом напал на людей
29 октября во Франции в городе Ницца неизвестный с ножом напал на людей у храма. Мэр города квалифицировал нападение как террористический акт. Мотивы действий злоумышленника неизвестны.
Источник: Кристиан Эстрози
Фото: Кристиан Эстрози