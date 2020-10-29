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Факты / Происшествия

Момент задержания террориста в Ницце попал на видео

Полиция Ниццы задержала мужчину, который совершил теракт. Он напал с ножом на людей у ​​храма на авеню Жана Медсана. Трое человек погибли, есть несколько раненых.

О задержании злоумышленника сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в социальных сетях. Детальной информации о личности мужчины нет.

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Эстрози утверждает, что полиция задержала нападавшего. Во время операции он сопротивлялся вследствие чего, получил ранения. Сейчас он находится в больнице. Момент задержания прохожие смогли снять на видео.

Нападение на людей в храме будет расследовать Управление по борьбе с терроризмом. На месте теракта находятся пожарные, полиция и скорая помощь.

В Ницце мужчина с ножом напал на людей

29 октября во Франции в городе Ницца неизвестный с ножом напал на людей у храма. Мэр города квалифицировал нападение как террористический акт. Мотивы действий злоумышленника неизвестны.

Источник: Кристиан Эстрози

Фото: Кристиан Эстрози

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