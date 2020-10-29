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Факти / Надзвичайні події

Момент затримання терориста у Ніцці потрапив на відео

Поліція Ніцци затримала чоловіка, який скоїв теракт. Він напав з ножем на людей біля храму на авеню Жана Медсана. Трьоє людей загинули, є кілька поранених.

Про затримання зловмисника повідомив мер Ніцци Крістіан Естрозі у соціальних мережах. Детальної інформації про особу чоловіка немає.

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Естрозі стверджує, що поліція затримала нападника. Під час операції він пручався внаслідок чого, отримав поранення. Зараз він перебуває в лікарні.  Момент затримання перехожі змогли зняти на відео.

Напад на людей у храмі розслідуватиме Управління по боротьбі з тероризмом. На місці теракту перебувають пожежники, поліція та швидка допомога.

У Ніцці чоловік з ножем напав на людей

29 жовтня у Франції у місті Ніцца невідомий з ножем напав на людей у біля храму. Мер міста кваліфікував напад як терористичний акт. Мотиви дій зловмисника невідомі.

Джерело: Крістіан Естрозі

Фото: Крістіан Естрозі

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