Поліція Ніцци затримала чоловіка, який скоїв теракт. Він напав з ножем на людей біля храму на авеню Жана Медсана. Трьоє людей загинули, є кілька поранених.

Про затримання зловмисника повідомив мер Ніцци Крістіан Естрозі у соціальних мережах. Детальної інформації про особу чоловіка немає.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

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Естрозі стверджує, що поліція затримала нападника. Під час операції він пручався внаслідок чого, отримав поранення. Зараз він перебуває в лікарні. Момент затримання перехожі змогли зняти на відео.

Напад на людей у храмі розслідуватиме Управління по боротьбі з тероризмом. На місці теракту перебувають пожежники, поліція та швидка допомога.

У Ніцці чоловік з ножем напав на людей

29 жовтня у Франції у місті Ніцца невідомий з ножем напав на людей у біля храму. Мер міста кваліфікував напад як терористичний акт. Мотиви дій зловмисника невідомі.

Джерело: Крістіан Естрозі

Фото: Крістіан Естрозі