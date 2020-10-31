Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.
В Госпогранкомитете сказали, такое решение связано с пандемией коронавируса.
— С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной Covid-19, — говорится в сообщении.
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Между тем 29 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу. Закрыли пункты пропуска с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной.
В пробках на границах застряли сотни автомобилей, а вот работу аэропортов никто не останавливал.
Источник: Госпогранкомитет