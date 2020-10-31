Білорусь з 1 листопада тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства.

У Держприкордонкомітеті сказали, що таке рішення пов’язане з пандемією коронавірусу.

– З 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19, – йдеться в повідомленні.

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Тим часом 29 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон. Закрили пункти пропуску з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.

У заторах на кордонах застрягли сотні автомобілів, а от роботу аеропортів ніхто не зупиняв.

Джерело: Держприкордонкомітет