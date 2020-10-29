(Українська) Лукашенко закрив державний кордон Білорусі з Україною, Польщею та Литвою

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу с 29 октября.
Сообщение о людях, которые не могут въехать в страну поступают из пунктов пропуска с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной.
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— Я говорил — мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать его железным занавесом, это никому не нужно. Граница является зоной дружбы народов, а не конфликтов, — заявил Лукашенко.
Закрытие границ Беларуси
В Государственном пограничном комитете подтверждают эту информацию.
По словам оперативного дежурного одного из пунктов пропуска Гродненской пограничной службы, граница с Литвой закрыта. Пропускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.
— Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Причина в Covid-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать, — заявил дежурный.
Жалуются перевозчики на границе с Польшей — микроавтобусы с пассажирами не пускают в пункте пропуска Брузги.
Стоит граница Беларуси и Украины. На нейтральной полосе в пункте пропуска Новая Гута застряло около сотни авто.
Проблем сейчас нет только с авиасообщением. В аэропорту Минска говорят, что не знают об ограничениях.
С кем открытая граница
Продолжает быть открытой граница Беларуси с Россией.
Ситуация в Беларуси
26 октября начались протесты рабочих на крупнейших предприятиях Беларуси.
Работу также остановили цеха на крупных предприятиях Минский электротехнический завод, Гродно Азот и МАЗ.
Чтобы прекратить забастовку, Александр Лукашенко должен объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протестов в Беларуси и отпустить политзаключенных.
Фото: Onliner