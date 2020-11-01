На выборах в Грузии, в ходе которых граждане страны избирали новый парламент, побеждает правящая партия Грузинская мечта, она набрала 49,32% голосов избирателей.
Согласно первым результатам ЦИК, в состав нового парламента 10 созыва войдут представители девяти политических сил. Сейчас подсчитано бюллетени на 2 252 из 3 847 избирательных участков.
По результатам, 1%-й барьер преодолели такие партии:
- Грузинская мечта — 49,32%;
- Национальное движение — Объединенная оппозиция — 25,94%;
- Европейская Грузия — 3,77%;
- Альянс патриотов — 3,26%;
- Лело — 3,16%;
- Стратегия Агмашенебели — 3,1%;
- Гирчи — 2,87%;
- Алеко Элисашвили — Граждане — 1,34%;
- Лейбористская партия — 1,03%.
Читайте: Возможен ли уход Саакашвили из украинской политики и что его ожидает в Грузии
Однако уже появилась информация, что оппозиция недовольна такими результатами выборов, ее представители говорят о фальсификациях.
В связи с этим они призывает людей выйти на улицу с протестами, митинги должны пройти 1 ноября в 16.00.
Выборы в Грузии
Выборы в Грузии прошли 31 октября. В гонке участвовали 48 политических сил и два блока.
Местные жители избирали 150 депутатов: 120 — по пропорциональной, 30 — по мажоритарной системе.
В этот раз на выборах в Грузии установили очень низкий проходной барьер — всего 1%.
Источник: Грузия Online