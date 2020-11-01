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Факты / Мир

На выборах в Грузии побеждает правящая партия, оппозиция призывает к протестам

На выборах в Грузии, в ходе которых граждане страны избирали новый парламент, побеждает правящая партия Грузинская мечта, она набрала 49,32% голосов избирателей.

Согласно первым результатам ЦИК, в состав нового парламента 10 созыва войдут представители девяти политических сил. Сейчас подсчитано бюллетени на 2 252 из 3 847 избирательных участков.

По результатам, 1%-й барьер преодолели такие партии:

  • Грузинская мечта — 49,32%;
  • Национальное движение — Объединенная оппозиция — 25,94%;
  • Европейская Грузия — 3,77%;
  • Альянс патриотов — 3,26%;
  • Лело — 3,16%;
  • Стратегия Агмашенебели — 3,1%;
  • Гирчи — 2,87%;
  • Алеко Элисашвили — Граждане — 1,34%;
  • Лейбористская партия — 1,03%.

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Однако уже появилась информация, что оппозиция недовольна такими результатами выборов, ее представители говорят о фальсификациях.

В связи с этим они призывает людей выйти на улицу с протестами, митинги должны пройти 1 ноября в 16.00.

Выборы в Грузии

Выборы в Грузии прошли 31 октября. В гонке участвовали 48 политических сил и два блока.

Местные жители избирали 150 депутатов: 120 — по пропорциональной, 30 — по мажоритарной системе.

В этот раз на выборах в Грузии установили очень низкий проходной барьер — всего 1%.

Источник: Грузия Online

Фото: Pixabay

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