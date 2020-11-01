На виборах у Грузії, під час яких громадяни країни обирали новий парламент, перемагає правляча партія Грузинська мрія, вона набрала 49,32% голосів виборців.

Згідно з першими результатами ЦВК, до складу нового парламенту 10 скликання увійдуть представники дев’яти політичних сил. Нині підраховано бюлетені на 2 252 з 3 847 виборчих дільниць.

За результатами, 1%-й бар’єр подолали такі партії:

Грузинська мрія – 49,32%;

Національний рух – Об’єднана опозиція – 25,94%;

Європейська Грузія – 3,77%;

Альянс патріотів – 3,26%;

Лело – 3,16%;

Стратегія Агмашенебелі – 3,1%;

Гірчі – 2,87%;

Алеко Елісашвілі – Громадяни – 1,34%;

Лейбористська партія – 1,03%.

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Однак вже з’явилася інформація, що опозиція незадоволена такими результатами виборів, її представники говорять про фальсифікації.

Через це вони закликають людей вийти на вулицю з протестами, мітинги мають відбутися 1 листопада о 16.00.

Вибори у Грузії

Вибори у Грузії пройшли 31 жовтня. У перегонах брали участь 48 політичних сил і два блоки.

Місцеві мешканці обирали 150 депутатів: 120 – за пропорційною, 30 – за мажоритарною системою.

Цього разу на виборах у Грузії встановили дуже низький прохідний бар’єр – лише 1%.

Джерело: Грузия Online