На виборах у Грузії, під час яких громадяни країни обирали новий парламент, перемагає правляча партія Грузинська мрія, вона набрала 49,32% голосів виборців.
Згідно з першими результатами ЦВК, до складу нового парламенту 10 скликання увійдуть представники дев’яти політичних сил. Нині підраховано бюлетені на 2 252 з 3 847 виборчих дільниць.
За результатами, 1%-й бар’єр подолали такі партії:
- Грузинська мрія – 49,32%;
- Національний рух – Об’єднана опозиція – 25,94%;
- Європейська Грузія – 3,77%;
- Альянс патріотів – 3,26%;
- Лело – 3,16%;
- Стратегія Агмашенебелі – 3,1%;
- Гірчі – 2,87%;
- Алеко Елісашвілі – Громадяни – 1,34%;
- Лейбористська партія – 1,03%.
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Однак вже з’явилася інформація, що опозиція незадоволена такими результатами виборів, її представники говорять про фальсифікації.
Через це вони закликають людей вийти на вулицю з протестами, мітинги мають відбутися 1 листопада о 16.00.
Вибори у Грузії
Вибори у Грузії пройшли 31 жовтня. У перегонах брали участь 48 політичних сил і два блоки.
Місцеві мешканці обирали 150 депутатів: 120 – за пропорційною, 30 – за мажоритарною системою.
Цього разу на виборах у Грузії встановили дуже низький прохідний бар’єр – лише 1%.
Джерело: Грузия Online