Центральная избирательная комиссия Молдовы признала президентские выборы в республике состоявшимися. По данным ЦИК, явка на выборах превысила 35%.

— Президентские выборы можно считать действительными, — отмечается в сообщении.

В голосовании приняли участие 1,5 млн человек, что составляет 37% от числа избирателей.

В президентской гонке участвуют восемь кандидатов, но наибольшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный — экс-премьер Майя Санду.

Читайте: Путин ждет выборы в Молдове: введет ли Россия войска в Беларусь

По данным Ассоциации социологов Vox Populi за октябрь, действующего президента готовы поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду — 24,3%, поэтому возможное проведение второго тура.

Фальсификация выборов в Грузии

В столице Грузии начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. В центре Тбилиси собираются оппозиционные силы и их сторонники.

Люди перекрыли движение на проспекте Руставели. Сейчас акции протеста проходят мирно, столкновений с силовиками не наблюдается.

Источник: ЦИК Молдовы