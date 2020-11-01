В Тбилиси проходят акции протеста из-за результатов парламентских выборов

В столице Грузии начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. В центре Тбилиси собираются оппозиционные силы и их сторонники.

Люди перекрыли движение на проспекте Руставели. Сейчас акции протеста проходят мирно, столкновений с силовиками не наблюдается.

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Парламентские выборы в Грузии

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета голосов, победила партия Грузинская мечта, которая сейчас находится у власти. За них проголосовали 49,32% избирателей.

Партия Национальное движение — Объединенная оппозиция, которую возглавляет Михеил Саакашвили, заняла второе место и набрала 25,94% голосов.

В общем проходной барьер преодолели девять партий. Оппозиция заявила о фалисьфикациях во время парламентских выборов. Людей призывают выходить на улицы на акции протеста.