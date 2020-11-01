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ЦВК визнала дійсними вибори у Молдові

Центральна виборча комісія Молдови визнала президентські вибори в республіці такими, що відбулися. За даними ЦВК, явка на виборах перевищила 35%.

– Президентські вибори можна вважати дійсними, – наголошується в повідомленні.

У голосуванні взяли участь 1,5 млн осіб, що становить 37% від числа виборців.

У президентській гонці беруть участь вісім кандидатів, але найбільші шанси мають проросійський президент Ігор Додон і прозахідний – екс-прем’єр Майя Санду.

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За даними Асоціації соціологів Vox Populi за жовтень, чинного президента готові підтримати 42,9% жителів Молдови, а Санду – 24,3%, тому можливе проведення другого туру.

Фальсифікація виборів у Грузії

У столиці Грузії почалися масові протести через результати парламентських виборів. У центрі Тбілісі збираються опозиційні сили та їх прихильники.

Люди перекрили рух на проспекті Руставелі. Наразі акції протестів проходять мирно, сутичок з силовиками не відбувається.

Джерело: ЦВК Молдови

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