Центральна виборча комісія Молдови визнала президентські вибори в республіці такими, що відбулися. За даними ЦВК, явка на виборах перевищила 35%.
– Президентські вибори можна вважати дійсними, – наголошується в повідомленні.
У голосуванні взяли участь 1,5 млн осіб, що становить 37% від числа виборців.
У президентській гонці беруть участь вісім кандидатів, але найбільші шанси мають проросійський президент Ігор Додон і прозахідний – екс-прем’єр Майя Санду.
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За даними Асоціації соціологів Vox Populi за жовтень, чинного президента готові підтримати 42,9% жителів Молдови, а Санду – 24,3%, тому можливе проведення другого туру.
Фальсифікація виборів у Грузії
У столиці Грузії почалися масові протести через результати парламентських виборів. У центрі Тбілісі збираються опозиційні сили та їх прихильники.
Люди перекрили рух на проспекті Руставелі. Наразі акції протестів проходять мирно, сутичок з силовиками не відбувається.
Джерело: ЦВК Молдови