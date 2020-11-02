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Факты / Мир / Росія

Крым не надеется на поставку воды из Украины — Аксенов

“Глава” Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион самостоятельно справится с проблемой дефицита воды, никто не рассчитывает на возобновление поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу.

— Мы справимся своими силами. Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины, так как понимали, что они будут делать все, чтобы навредить российскому Крыму, Российской Федерации, — сказал Аксенов.

По его словам, никаких планов по подаче днепровской воды в Северо-Крымский канал нет.

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Аксенов добавил, что Крым не обращался к Украине насчет возобновления поставок днепровской воды.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Однако после аннексии Крыма Россией подача воды по каналу полностью прекратилась.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Крыму с водой критическая и президент Владимир Путин проведет по этом поводу “очень важное совещание”.

В то же время представитель Кремля отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, чтобы потом не зависеть от Украины.

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