“Глава” Криму Сергій Аксьонов заявив, що регіон самостійно впорається з проблемою дефіциту води, ніхто не розраховує на відновлення постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом з України.

Про це він сказав в інтерв’ю російському телеканалу.

– Ми впораємося своїми силами. Ми взагалі не сподівалися абсолютно на керівництво України, оскільки, що вони робитимуть все, щоб нашкодити російському Криму, Російській Федерації, – сказав Аксьонов.

За його словами, жодних планів щодо подачі дніпровської води в Північно-Кримський канал немає.

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Аксьонов додав, що Крим не звертався до України щодо відновлення поставок дніпровської води.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який йде від Дніпра.

Однак після анексії Криму Росією подача води по каналу повністю припинилася.

У жовтні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що ситуація в Криму з водою критична і президент Володимир Путін проведе щодо цього “дуже важливу нараду”.

Водночас представник Кремля зазначив, що Росія здатна самостійно забезпечити Крим водопостачанням, щоб потім не залежати від України.