Теракт у Відні: що сталося, відео та останні новини Відня

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Факти / Світ

Стрілянина у Відні: все, що відомо про теракт біля синагоги

Стрілянина у центрі Відня сталася увечері 2 листопада близько 21.30 за київським часом. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

Оновлено о 10.40. Кількість загиблих під час стрілянини у Відні зросла до чотирьох, від отриманих поранень померла жінка. Про це повідомило видання Kurier з посиланням на міністра внутрішніх справ Австрії Карла Нехаммера.

Кількість постраждалих в результаті теракту збільшилася до 17 осіб. Семеро з них перебувають у критичному стані. Ще у десятьох – травми середнього і легкого ступеня тяжкості.

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що в зоні теракту у Відні було четверо українських студентів, але ніхто не постраждав.

Оновлено о 08.00. Станом на ранок 3 листопада кількість жертв теракту у Відні зросла – загинули три людини. Терористи розстріляли двох випадкових перехожих. Чоловік помер на місці трагедії, а жінка – у лікарні. Також у результаті стрілянини загинув один поліцейський.

Поліція Австрії заявила, що одного стрілка ліквідували, ще чотирьох затримали. Однак пошуки ще одного терориста тривають.

Правоохоронці встановили особу ліквідованого стрілка – він був прихильником ІДІЛ. У його квартирі знайшли вибухівку. Зараз поліція перевіряє його оточення.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц назвав стрілянину у центрі Відня моторошним терактом. Він зазначив, що наразі країна переживає важкі часи.

Американська компанія SITE Intelligence Group повідомила, що джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

Канцлер Австрії Себастьян Курц та глава МВС Карл Нехаммер зібралися в кризовому штабі.

Внаслідок перестрілки між поліцією та нападниками один правоохоронець отримав тяжке поранення. Наразі відомо, що нападники поранили щонайменше сім осіб.

Одного з нападників вдалося затримати – поліція просить громадян не виходити на вулицю. У місті проводять операцію із затримання зловмисників.

Де сталася стрілянина

Теракт у Відні: що сталося, відео та останні новини Відня

Міністерство внутрішніх справ Австрії розцінює стрілянину як можливий теракт. Поки що невідомо, чи була атака спрямована на синагогу, чи на гостей ресторану, який розташований поруч.

У мережі з’явилася карта зон нападу зловмисників.

Читайте: Полювання на стрільців і поранені на вулицях – що відбувається у Відні

Кількох терористів схопили близько 23.15 за київським часом.

Теракт у Відні: що сталося, відео та останні новини Відня

Посол України в Австрії зазначає, що затримання зловмисників ще триває.

Стрілянина у Відні

Перше повідомлення про стрілянину у Відні надійшло близько 21.30 за київським часом. Надзвичайна подія сталася поблизу площі Шведенплатц. Поліція спростувала інформацію про взяття заручників.

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