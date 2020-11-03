Теракт у Відні: що сталося, відео та останні новини Відня

Стрілянина у центрі Відня сталася увечері 2 листопада близько 21.30 за київським часом. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

Оновлено о 10.40. Кількість загиблих під час стрілянини у Відні зросла до чотирьох, від отриманих поранень померла жінка. Про це повідомило видання Kurier з посиланням на міністра внутрішніх справ Австрії Карла Нехаммера.

Кількість постраждалих в результаті теракту збільшилася до 17 осіб. Семеро з них перебувають у критичному стані. Ще у десятьох – травми середнього і легкого ступеня тяжкості.

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що в зоні теракту у Відні було четверо українських студентів, але ніхто не постраждав.

Оновлено о 08.00. Станом на ранок 3 листопада кількість жертв теракту у Відні зросла – загинули три людини. Терористи розстріляли двох випадкових перехожих. Чоловік помер на місці трагедії, а жінка – у лікарні. Також у результаті стрілянини загинув один поліцейський.

Поліція Австрії заявила, що одного стрілка ліквідували, ще чотирьох затримали. Однак пошуки ще одного терориста тривають.

Правоохоронці встановили особу ліквідованого стрілка – він був прихильником ІДІЛ. У його квартирі знайшли вибухівку. Зараз поліція перевіряє його оточення.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц назвав стрілянину у центрі Відня моторошним терактом. Він зазначив, що наразі країна переживає важкі часи.

Американська компанія SITE Intelligence Group повідомила, що джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

Канцлер Австрії Себастьян Курц та глава МВС Карл Нехаммер зібралися в кризовому штабі.

Внаслідок перестрілки між поліцією та нападниками один правоохоронець отримав тяжке поранення. Наразі відомо, що нападники поранили щонайменше сім осіб.

Одного з нападників вдалося затримати – поліція просить громадян не виходити на вулицю. У місті проводять операцію із затримання зловмисників.

Де сталася стрілянина

Міністерство внутрішніх справ Австрії розцінює стрілянину як можливий теракт. Поки що невідомо, чи була атака спрямована на синагогу, чи на гостей ресторану, який розташований поруч.

У мережі з’явилася карта зон нападу зловмисників.

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Кількох терористів схопили близько 23.15 за київським часом.

Телебачення показує чотирьох заарештованих, які стоять з піднятими руками на вулиці am Graben в центрі Відня. Схоже, що на них той самий камуфляж. — olexander scherba (@olex_scherba) November 2, 2020

Посол України в Австрії зазначає, що затримання зловмисників ще триває.

Was wir bislang bestätigen können: *Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Стрілянина у Відні

Перше повідомлення про стрілянину у Відні надійшло близько 21.30 за київським часом. Надзвичайна подія сталася поблизу площі Шведенплатц. Поліція спростувала інформацію про взяття заручників.