Обновлено в 11.40. После обработки 100% протоколов на выборах президента Молдовы Майя Санду обошла действующего главу государства Игоря Додона.

В частности, Санду набрала 36,16% (487 635 голосов), а Додон — 32,61% (439 866).

Они примут участие во втором туре выборов.

07.54. После обработки 99,81% протоколов на президентских выборах в Молдове больше всего голосов набрали действующий глава государства Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду.

По предварительным данным ЦИК, у Игоря Додона 32,66% поддержки, у Майи Санду – 36,10%.

То есть экс-премьер пока опережает действующего президента на 3,4%, что не означает ее победу, поскольку теперь будет второй тур, который должны назначить на 15 ноября.

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На третьем месте кандидат от Нашей партии Ренато Усатый — 16,91% голосов.

Явка избирателей составила 42,76% — это 1 214 757 граждан Молдовы.

Президентские выборы в Молдове

ЦИК признала действительными выборы в Молдове, поскольку явка избирателей превысила 35%.

В президентской гонке участвуют восемь кандидатов, но наибольшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный — экс-премьер Майя Санду.

По данным Ассоциации социологов Vox Populi за октябрь, действующего президента готовы поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду — 24,3%.

Источник: ЦИК Молдовы