Оновлено об 11.40. Після обробки 100% протоколів на виборах президента Молдови Майя Санду обійшла чинного главу держави Ігоря Додона.

Зокрема, Санду набрала 36,16% (487 635 голосів), а Додон – 32,61% (439 866).

Вони візьмуть участь у другому турі виборів.

07.54. Після обробки 99,81% протоколів на президентських виборах в Молдові найбільше голосів набрали чинний глава держави Ігор Додон і екс-прем’єр Майя Санду.

За попередніми даними ЦВК, у Ігоря Додона 32,66% підтримки, у Майї Санду – 36,10%.

Тобто екс-прем’єр поки випереджає чинного президента на 3,4%, але це не означає її перемогу, адже тепер буде другий тур, який повинні призначити на 15 листопада.

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На третьому місці кандидат від Нашої партії Ренато Вусатий – 16,91% голосів.

Явка виборців склала 42,76% – це 1 214 757 громадян Молдови.

Президентські вибори в Молдові

ЦВК визнала дійсними вибори у Молдові, оскільки явка виборців перевищила 35%.

У президентській гонці беруть участь вісім кандидатів, але найбільші шанси мають проросійський президент Ігор Додон і прозахідний – екс-прем’єр Майя Санду.

За даними Асоціації соціологів Vox Populi за жовтень, чинного президента готові підтримати 42,9% жителів Молдови, а Санду – 24,3%.

Джерело: ЦВК Молдови