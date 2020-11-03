Ответственность за теракт в Вене 2 ноября взяла террористическая организация ИГИЛ.

Злоумышленник, имевший при себе фейковый жилет со взрывчаткой, мачете, заряженный пистолет и автомат, действовал в соответствии с инструкциями, предоставленных Исламским государством.

— Этот теракт — настоящая борьба между цивилизацией и варварством, — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По сообщению министерства внутренних дел Австрии, в апреле 2019 будущий террорист Куджим Фейзулай был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за связи с ИГИЛ, однако вышел на свободу уже через полгода.

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Журналисты пообщались с бывшим адвокатом Куджима Фейзулая: по его словам, во время рассмотрения дела его клиент был “абсолютно безвредным”.

Он также добавил, что Фейзулай просто пошел не в ту мечеть и оказался во вредной среде.

— Террорист сумел обмануть программу дерадикализации судебной системы Австрии. Мы направим все силы, чтобы эту систему, — заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Убитому полицией террористу Куджиму Фейзулаю было 20 лет. Парень имел двойное гражданство — Северной Македонии и Австрии.

Накануне теракта Фейзулай опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой позирует с автоматом и мачете.

В результате теракта в Вене погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения.

Стрельба началась неподалеку главной синагоги города. Террорист действовал с несколькими сообщниками, которых сейчас разыскивает полиция.

Теракт произошел в вечернее время, когда десятки людей гуляли по улицам Вены и отдыхали в барах и ресторанах накануне возвращения жесткого карантина в Австрии.

Источник: Aljazeera, Politico