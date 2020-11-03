Европа едина: как отреагировали мировые лидеры на теракт в Вене

Президент Франции заявил, что его страна разделяет “шок и горе” Австрии, а премьер-министр Италии сказал, что в Европе “нет места ненависти и насилию”.

Теракт в Вене осудили международными лидеры.

Президент Франции Эммануэль Макрон

— Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который сегодня вечером подвергся нападению в самом центре их столицы Вены. После Франции нападению подвергается дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не сдадимся.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель

— Европа решительно осуждает этот подлый поступок, который покушается на жизни и наши человеческие ценности. Мои мысли с жертвами и жителями Вены после ужасного нападения сегодня вечером. Мы вместе с Австрией.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

— Я потрясена и опечалена жестоким нападением, которое произошло в Вене. Мои мысли с семьями жертв и австрийским народом. Европа полностью солидарна с Австрией. Мы сильнее ненависти и террора.

Министерство иностранных дел Германии

— Ужасающие и тревожные новости из Вены. Даже, если масштабы террора еще невозможно предвидеть, в эти тяжелые часы мы думаем о раненых и жертвах. Мы не должны поддаваться ненависти, которая должна разделить наши общества.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

— В нашем общем европейском доме нет места ненависти и насилию.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

— Подлое нападение, которое мы решительно осуждаем. Италия вместе с австрийским народом. Европа должна отреагировать.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

— Шокирован от ужасающих нападений в Вене. Я выразил австрийским властям нашу полную солидарность. Наши мысли с людьми в Вене и властями, которые занимаются ситуацией. Наши сердца с жертвами и их близкими.

США вместе с Европой

Президент США Дональд Трамп

— Мы молимся с жителями Вены после еще одного гнусного террористического акта в Европе. Эти злые нападения на невинных людей должны прекратиться. США вместе с Австрией, Францией и всей Европой борются с террористами, включая радикальных исламских террористов.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден

— После ужасающего террористического нападения в Вене, мы с Джилл молимся за жертв и их семьи. Мы все должны объединиться против ненависти и насилия.

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Теракт в Вене

Вечером 2 ноября произошла стрельба возле синагоги на площади Шведенплатц в Вене. Позже полиция сообщила, что неизвестные стреляли из автоматов в шести местах города, они продвигались в центр, обстреливая рестораны и прохожих.

Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом. Погибли как минимум четыре человека, еще 15 пострадали.