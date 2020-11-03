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Пішов не в ту мечеть? ІДІЛ взяла відповідальність за терориста у Відні

Відповідальність за теракт у Відні 2 листопада взяла терористична організація ІДІЛ.

Зловмисник, який мав при собі фейковий жилет з вибухівкою, мачете, заряджений пістолет та автомат, працював згідно з інструкціями, наданих Ісламською державою.

– Цей теракт – справжня боротьба між цивілізацією та варварством, – заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

За повідомленням міністерства внутрішніх справ Австрії, у квітні 2019 року майбутній терорист Куджім Фейзулай був засуджений до 22 місяців ув’язнення за зв’язки з ІДІЛ, однак вийшов на волю вже через півроку.

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Журналісти поспілкувалися з колишнім адвокатом Куджіма Фейзулая: за його словами, під час розгляду справи його клієнт був “абсолютно нешкідливим”.

Він також додав, що Фейзулай пішов не в ту мечеть та опинився у шкідливому серидовищі.

– Терорист зумів обдурити програму дерадикалізації судової системи Австрії. Ми спрямуємо усі сили, щоб переглянути цю систему, – заявив міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер.

Вбитому поліцією терористу Куджіму Фейзулаю було 20 років. Хлопець мав подвійне громадянство – Північної Македонії та Австрії.

Напередодні теракту Фейзулай опублікував у своїх соцмережах фотографію, на якій позує з автоматом та мачете.

Внаслідок теракту у Відні загинуло четверо осіб, ще понад 20 було поранено.

Стрілянина почалася неподалік головної синагоги міста. Терорист діяв з декількома спільниками, яких зараз розшукує поліція.

Теракт стався у вечірню пору, коли десятки людей гуляли вулицями Відня та відпочивади у барах і ресторанах напередодні повернення жорсткого карантину в Австрії.

Джерело: Aljazeera, Politico

Фото: Dreamstime

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