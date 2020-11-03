Стрельба (теракт) в Вене: что произошло, видео и последние новости Вены

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября около 21.30 по киевскому времени. Семь человек напали на здание местной синагоги. Возле храма была слышна перестрелка, полиция организовала масштабную операцию по захвату злоумышленников.

Обновлено в 08.00. По состоянию на утро 3 ноября количество жертв теракта в Вене выросло — погибли три человека. Террористы расстреляли двух случайных прохожих. Мужчина скончался на месте трагедии, а женщина — в больнице. Также в результате стрельбы погиб один полицейский.

Полиция Австрии заявила, что одного стрелка ликвидировали, еще четверо были задержаны. Однако поиски еще одного террориста продолжаются.

Правоохранители установили личность ликвидированного стрелка — он был сторонником ИГИЛ. В его квартире нашли взрывчатку. Сейчас полиция проверяет его окружение.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены жутким терактом. Он отметил, что сейчас страна переживает тяжелые времена.

Американская компания SITE Intelligence Group сообщила, что джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава МВД Карл Нехаммер собрались в кризисном штабе.

В результате перестрелки между полицией и нападающими один правоохранитель получил тяжелое ранение. Известно, что нападавшие взяли в заложники несколько человек и ранили по меньшей мере семь человек.

Одного из нападавших удалось задержать — полиция просит граждан не выходить на улицу. В городе проводят операцию по задержанию злоумышленников.

Где произошла стрельба

Министерство внутренних дел Австрии расценивает стрельбу как возможный теракт. Пока неизвестно, была ли атака направлена на синагогу, или на гостей ресторана, который расположен рядом.

В сети появилась карта зон нападения злоумышленников.

Читайте: Охота на стрелков и раненые на улицах – что происходит в Вене

Террористов схватили около 23.15 по киевскому времени.

Телебачення показує чотирьох заарештованих, які стоять з піднятими руками на вулиці am Graben в центрі Відня. Схоже, що на них той самий камуфляж. — olexander scherba (@olex_scherba) November 2, 2020

Посол Украины в Австрии отмечает, что задержание злоумышленников продолжается.

Was wir bislang bestätigen können: *Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Стрельба в Вене

Первое сообщение о стрельбе в Вене поступило около 21.30 по киевскому времени. Чрезвычайное происшествие случилось вблизи площади Шведенплатц. Полиция опровергла информацию о взятии заложников.