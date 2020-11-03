Європа єдина: як відреагували світові лідери на теракт у Відні

Президент Франції заявив, що його країна поділяє “шок і горе” Австрії, а прем’єр-міністр Італії сказав, що в Європі “немає місця ненависті та насильству”.

Теракт у Відні засудили міжнародними лідери.

Президент Франції Еммануель Макрон

– Ми, французи, поділяємо потрясіння і горе австрійського народу, який сьогодні ввечері зазнав нападу в самому центрі їхньої столиці Відня. Після Франції нападу піддається дружня країна. Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні перед чим не здамося.

Голова Європейської ради Шарль Мішель

– Європа рішуче засуджує цей підлий вчинок, який зазіхає на життя і наші людські цінності. Мої думки з жертвами і жителями Відня після жахливого нападу сьогодні ввечері. Ми разом із Австрією.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен

– Я вражена і засмучена жорстоким нападом, який відбувся у Відні. Мої думки з сім’ями жертв і австрійським народом. Європа повністю солідарна з Австрією. Ми сильніші за ненависть і терор.

Міністерство закордонних справ Німеччини

– Жахливі й тривожні новини з Відня. Навіть, якщо масштаби терору ще неможливо передбачити, в ці важкі години ми думаємо про поранених і жертв. Ми не повинні піддаватися ненависті, яка повинна розділити наші суспільства.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте

– У нашому спільному європейському домі немає місця ненависті та насильству.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо

– Підлий напад, який ми рішуче засуджуємо. Італія разом із австрійським народом. Європа повинна відреагувати.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс

– Шокований від жахливих нападів у Відні. Я висловив австрійській владі нашу повну солідарність. Наші думки з людьми у Відні та владою, які займаються ситуацією. Наші серця з жертвами та їхніми близькими.

США разом з Європою

Президент США Дональд Трамп

– Ми молимося з жителями Відня після ще одного мерзенного терористичного акту в Європі. Ці злі напади на невинних людей повинні припинитися. США разом із Австрією, Францією та всієї Європою борються з терористами, зокрема, радикальними ісламськими терористами.

Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден

– Після жахливого терористичного нападу у Відні, ми з Джилл молимося за жертв та їхні сім’ї. Ми всі повинні об’єднатися у боротьбі проти ненависті та насильства.

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Теракт у Відні

Увечері 2 листопада сталася стрілянина біля синагоги на площі Шведенплатц у Відні. Пізніше поліція повідомила, що невідомі стріляли з автоматів у шести місцях міста, вони просувалися в центр, обстрілюючи ресторани і перехожих.

Глава МВС Австрії назвав подію терактом. Загинули щонайменше чотири людини, ще 15 постраждали.