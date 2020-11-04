У 1985 році у Кремлівському палаці з’їздів ЦК КПРС тодішній генсек Михайло Горбачов вперше промовить слово перебудова. Вже тоді усі розуміли, що економіка Радянського Союзу тріщить по швам.

– Так жити далі не можна, – заявив Горбачов.

Спочатку була кадрова перебудова – на третину оновили Політбюро, а потім економічні зміни. Саме у ті часи у СРСР розпочався корпоративний бум. Те, що було забороненим, раптом виявилося дозволеним. Тисячі підприємців тоді відкрили свою першу справу, а обслуговування нарешті вийшло на новий рівень.

Про СРСР невдовзі почали говорити, як про країну можливостей. А журналісти нарешті не боялися говорити правду. Почали співати пісні та куплети, за які раніше можна було загриміти у в’язницю. А також все частіше почало звучати слово не естрада, а шоу-бізнес.

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Проте багатьом радянським людям тоді було зовсім не до пісень – розпочався дефіцит товарів, а слово блат надовго увійшло у лексикон. Але попри величезні збитки бюджету, Горбачов ще й проголосив сухий закон. Третину виноградників у Грузії, Україні, Росії та Молдові знищили. Натомість популярною стала консервація та самогоноваріння.

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Саме із алкоголю та тотального дефиціту почалося невдоволення народу щодо самого Горбачова. Пізніше генсек і сам визнав, що перебудова своєї мети не досягла.

Зараз Михайло Горбачов пише мемуари і дуже рідко з’являється на публіці. Але в історії він залишив яскравий слід. Він став людиною, яка поклала край Холодній війні та вивела війська з Афганістану. А також саме Горбачов зміг досягти порозуміння між Заходом та СРСР.

Опитування про розпад СРСР

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 33,5% українців шкодують про розпад СРСР, а половина громадян України – ні.