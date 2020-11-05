Виктория Спарц побеждает на выборах в США

Украинка по происхождению Виктория Спарц может войти в Палату представителей Конгресса США от штата Индиана. На выборах 3 ноября она баллотировалась от Республиканской партии.

По предварительным данным, она уверенно побеждает представителя Демократической партии Кристину Хейл, пишет The New York Times.

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Спарц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции как бизнесмена. Своим избирательным лозунгом выбрала фразу Остановим социализм.







Украинка Виктория Спарц может войти в палату Конгресса США / 2 фотографии

Место в Конгрессе от Индианы освободилось, когда республиканка Сьюзен Брукс вышла на пенсию.

Спарц родилась в райцентре Носовка на Черниговщине. В США выехала в 90-х, получила в 2001 году гражданство. Преподавала в Бизнес-школе Келли Индианского университета. В 2017 году стала сенатором США.

We did it! We won Indiana 5th Congressional District and I could never have accomplished it without you! I am so honored… Опубліковано Victoria Spartz Середа, 4 листопада 2020 р.

Выборы в США

3 ноября в США прошли выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента страны, более трети Сената (35 из 100 мест), весь состав Палаты представителей (435 конгрессменов). Также голосуют за губернаторов в 13 штатах.

Результаты выборов будут известны до начала декабря.

Источник: The New York Times, Victoria Spartz

Фото: Victoria Spartz