Выборы в США: голосование закончилось во всех штатах

В США закончилось голосование на выборах президента США. Избирательные участки закрылись.

Последними завершили избирательный процесс Гавайи и Аляска.

Предварительные результаты указывают на то, что большинство голосов избирателей набрал демократ Джо Байден. Он лидирует в штатах Нью-Йорк (29 голосов), Вашингтон (12 голосов), Калифорния (55 голосов), Вирджиния (13 голосов) и др.

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Дональд Трамп набрал больше голосов в Техасе (38 голосов), Флориде (29 голосов), Северной Каролине (15 голосов) и др.

Подсчет голосов продолжается.

Выборы в США

Во время в ыборов президента США, которые проходят 3 ноября, американцы активно проголосовали досрочно за нового главы страны по сравнению с 2016 годом. Более 100 300 000 избирателей подали свои бюллетени.

Это связано с тем, что во многих штатах расширили правила участия в досрочном голосовании.

Источник: CNN